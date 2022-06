Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso resiste a Borgomanero e vola alle finali nazionali di Mantova

Progetto Giovani Cantù si è giocata ieri la gara di ritorno dello spareggio decisivo under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra biancoblù pur perdendo 78-75 è riuscita a difendere il +9 conquistato nel match d'andata

Obiettivo raggiunto dalla squadra under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che vola alle finali nazionali di categoria. Il Viaggiator Goloso diretto da coach Mattia Costacurta ieri sera ha staccato il biglietto per la fase tricolore nonostante la sconfitta subita nella gara di ritorno giocata sul campo del College Borgomanero è riuscita infatti a difendere il +9 conquistato nel match d'andata giocato a Casnate. Una vera battaglia quella di ieri sera che ha visto i canturini andare anche sotto di 11 al 30' ma poi riuscire a non disunirsi e a trovare la forza di ricucire lo svantaggio fino a portare a casa il biglietto per le finali di Mantova dal 20 al 26 giugno. Felice il responsabile tecnico del PGC Sergio Borghi: "Questi ragazzi sono meravigliosi. Sono il futuro bello della nostra città. E tutta Cantù dovrebbe essere orgogliosa. Un gruppo di amici allenati da un grandissimo staff composto da Mattia Costacurta, Giovanni Pozzoli e Riccardo Poletto. Talento sacrificio e voglia di arrivare".

Il tabellino del match di ritorno COLLEGE BORGOMANERO - VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ 78- 75

(17-21, 38-37, 66-55)

College Borgomanero: Pozzato 19, Ferrari 8, D’Amelio 4, Erbetta, Pagani 9, Berti 12, Andretta, Giustina, Cecchi 21, Bellosta, Barzon 5, Jasarevic. All. Rossi, Vice All. Novello