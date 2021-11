Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso riparte sbancando il campo dell'Here You Can

Pallacanestro giovanile risultati

Il girone di ritorno del campionato Under17 Eccellenza si è aperto nel mondo migliore per il Progettp Gioavni Cantù che ha salutato la settima vittoria nel girone Giallo del Viaggiator Goloso di coach Costacurta che ha sbancato il campo del fanalino Here You Can con un netto 93-40. Cantù che si mantiene al secondo posto e tornerà in campo mercoledì prossimo in casa contro Arese.

Il tabellino di HERE YOU CAN - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 40-93

(1-28, 8-41, 32-61)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 5, Cattaneo 4, Stefanov 10, Chiappa 10, Meroni 8, Moscatelli 6, Clerici 19, Mazzoleni A 4, Dioum 2, Mazzoleni F 12, Toluwa 5, Greppi 8. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Here You Can: Longhi 7, Nobile 3, Licari 17, Policoro 2, Piemontese 3, Nuzzo, Curti 8, Corbellini, Diop, Cassani. All. Baudino.

Programma del 1° turno di ritorno girone Giallo Mercoledì 24 novembre ore 21 Here You Can-Cantù 40-93, Arese-Desio 86-67, Pall. Varese-Robur 105-83, Aba Legnano-Lissone 70-50.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 16; Cantù 14; Desio 10; Lissone 8; Aba Legnano 6; Robur Varese, Arese 4; Here You Can 2.

Programma del 2° turno di ritorno girone Giallo

martedì 30 novembre Robur-Here You Can; merceoldì 1 dicembre Cantù-Arese ore 18.30; Desio-ABA Legnano; giovedì 2 Lissone-Pall. Varese.