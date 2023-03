Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso riparte vincendo contro il Milanotre

Progetto Giovani Cantù: si è aperto il girone di classificazione Under17 Eccellenza.

Si è aperto con il piede giusto il girone di classificazione per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Dopo l'eliminazione dai playoff regionali il Viaggiator Goloso si è riscattato vincendo il 1° turno della nuova fase andando ad espugnare il campo del Milanotre per 63-67 al termine di una gara molto equilibrata e decisa da una zampata ospite nel finale. Il team canturino diretto da coach Sorci tornerà in campo mercoledì 15 marzo in casa alle ore 19.15 quando ospiterà il Varese Academy.

Il tabellino di MILANOTRE - IL VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 63-67

Parziali: 13-14, 27-27, 46-45