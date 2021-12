Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso sbanca Desio e centra il 10° successo stagionale

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 4° turno di ritorno del campionato Under17 Eccellenza Lombardo.

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 4° turno di ritorno del campionato Under17 Eccellenza Lombardo.

Progetto Giovani Cantù la squadra braiznola si conferma seconda doppiando l'Aurora per 98-49

Decima vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si conferma seconda forza del girone Giallo Lombardo. Il Viaggiator Goloso diretto da coach Mattia Costacurta ha sbancato con una prova autoritaria e una partenza sprint il campo di Desio con un pirotecnico punteggio di 98-49 doppiando i pari età dell'Aurora. Ora i canturini torneranno in campo il 13 gennaio 2022 quando renderanno visita al Lissone.

Il tabelino di AURORA DESIO - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 49-98

(11-23, 19-46, 37-76)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 15, Cattaneo 7, Stefanov 4, Chiappa 7, Meroni 17, Moscatelli 2, Bellone 3, Clerici 10, Mazzoleni F 16, Toluwa 9, Greppi 8. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto

Aurora Desio: Trucchetti 6, Mauri 2, Raffaldi 2, Corti 9, Beretta 9, Lamantia 5, Arienti 4, Colzani 5, Colombo 2, Tarabini 2, Fumagalli 4, Pogna. All. Di Giuliomaria.

Programma del 4° turno di ritorno girone Giallo

Mercoledì 15 dicembre ore 21 Desio-Cantù 49-98, Here You Can-Varese 67-76, Legnano-Arese rinviata; merceoldì 16 dicembre Lissone-Robur Varese.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 22; Cantù 20; Desio 14; Lissone 8; Aba Legnano, Arese 6; Robur Varese, Here You Can 4.