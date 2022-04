Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso schianta in progressione la Blu Orobica e sale al secondo posto

Pallacanestro giovanile risultati

Recupero importante e vincente per la squadra under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso infatti ha sfruttato al meglio il fattore campo superando la Blu Orobica Bergamo per 85-.69 e salendo al secondo posto nel girone Gold lombardo. Dopo una prima parte equilibrata, la squadra di coach Mattia Costacurta ha allungato nella terza frazione per poi controllare fino alla fine trascinata dal top scorer Meroni. Cantù tornerà in campo già sabato 23 aprile nello scontro diretto che vale il secondo posto ospite della Vanoli Cremona.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - BLUOROBICA BERGAMO 85- 69

(22-11, 41-40, 60-58)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 12, Cattaneo 13, Chiappa 10, Meroni 21, Moscatelli, Clerici 12, Mazzoleni A 2, Stefanov, Mazzoleni F 5, Toluwa 2, Greppi 8. All. Costacurta, vice All. Pozzoli, Poletto

Bluorobica Bergamo: Sissoko, Arrighi, Moro 9, Pasini 3, Zana 4, Adami 2, Renella 1, Nespoli 11, Guarino, De Martin 31, Leoni 6, Gomah. All. Bissola. Recupero del 2° turno andata Girone Gold U17 Eccellenza Mercoledì 20 aprile Cantù-Blu Orobica 85-69

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 12; Cremona, Cantù 8; Blu Orobica Bergamo, Milano 6; Desio 2.

Programma del 3° turno di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Già giocata Desio-Blu Orobica 82-77, sabato 23 ore 19 Cremona-Cantù, domenica 1 maggio Varese-Milano.