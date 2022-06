Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso schianta Pistoia e avvicina le finali tricolori

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri il primo spareggio interregionale under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù a Modena il team brianzolo si è imposto per 87-57 e ora prepara la doppia sfida decisiva contro Borgomanero

Continua la cavalcata della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù all'inseguimento di un posto alle finali nazionali che si giocheranno a Mantova dal 20 al 26 giugno. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta ieri infatti ha vinto sul neutro di Modena il primo spareggio interregionale battendo con autorità Pistoia con un netto 87-57. Questo il commento di un soddisfatto coach Costacurta:

"Abbiamo approcciato molto bene la partita sia a livello difensivo che offensivo limitando il loro punti forza. Anche nel terzo quarto siamo stati bravi a contenere il loro tentativo di recupero. Nel complesso davvero un'ottima prova di tutta la squadra e ora ci prepariamo per la doppia sfida con Borgomanero".

Con questo successo infatti la squadra canturina si è guadagnata l'accesso al secondo spareggio che la vedrà affrontare Borgomanero in una doppia sfida: andata in Brianza già in questo weekend e ritorno in trasferta settimana prossima. In palio il pass per le finali tricolori di Mantova.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ - BASKET PISTOIA 87- 57

(27-15, 50-33, 68-44)

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 13, Cattaneo 2, Chiappa 2, Meroni 21, Moscatelli 3, Bellone, Clerici 6, Mazzoleni A. 7, Mazzoleni F. 15, Toluwa 8, Greppi 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.