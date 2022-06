Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso si ferma a un passo dalla semifinale scudetto

Progetto Giovani Cantù: si sono giocati i quarti della finale nazionale Under17 a Mantova.

Progetto Giovani Cantù: la squadra brianzola è stata battuta dall'Universo Treviso per 68-60

Si è fermata ai quarti di finale la corsa del Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali under17 "Trofeo Claudio Monti" in corso di svolgimento a Mantova. Oggi il Viaggiator Goloso si è arreso all'Universo Treviso con il punteggio di 68-60 dopo una gara molto combattuta che i trevigiani hanno preso in mano nella seconda parte quando hanno allungato tenendo sempre a distanza i canturini. Per la squadra di coach Mattia Costacurta finisce così la stagione a un passo dalla semifinale scudetto, una stagione vissuta da grande protagonista.

IL tabellino di Universo Treviso Basket - Viaggiator Goloso Cantù 68-60 (17-19, 39-31, 58-46)

Universo Treviso Basket: Tadiotto 6, Pellizzari 11, Torresani 12, De Marchi 4, Martin 18, Spinazzè 11, Boscariol, Gecchele, Santucci, Prai 4, Marostica, Guidolin 2. All. Basso.

Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 13, Cattaneo 2, Moscatelli 6, Mazzoleni 4, Dioumcheikh, Mazzoleni 3, Toluwa 2. All. Costacurta.

I risultati dei Quarti di Finale venerdì 24 giugno

Conforama Pallacanestro Varese-Reyer Venezia 88-48

Fulgor Fidenza-Orange1 Bassano 82-93

Universo Treviso-Viaggiator Goloso Cantù 68-60

Stella Azzurra Roma-Firenze Academy 82-49

Il programma delle semifinali scudetto

Sabato 25 giugno

Ore 16.30 Conforama Pall. Varese-Universo Treviso Basket

Ore 19 Orange 1 Bassano-Stella Azzurra Roma