Progetto Giovani Cantù Il Viaggiator Goloso si sblocca e doma in volata Cremona

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 3° turno della seconda fase Under17 Eccellenza .

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 3° turno della seconda fase Under17 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù il team canturino si è imposto 78-73 e già mercoledì 16 tornerà in campo a Desio

Prima vittoria nella seconda fase Gold del campionato Under17 Eccellenza per la squadra del Progetto Giovani Cantù griffata Viaggiator Goloso. il team diretto da coach Mattia Costacurta in occasione del 3° turno ha battuto in casa la Vanoli Cremona al termine di una bella gara in equilibrio per 30' e decisa dal break vincente dei canturini nel finale. Cantù che tornerà in campo già mercoledì 16 marzo per il 4° turno ospite del fanalino di coda Desio.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - VANOLI CREMONA 78-73

(23-25, 41-45, 56-61)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 22, Cattaneo 2, Chiappa 5, Meroni 20, Moscatelli 2, Bellone, Clerici 4, Stefanov, Dioum, Mazzoleni F 4, Toluwa 1, Greppi 18. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto