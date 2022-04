Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso stoppato sul campo della Vanoli Cremona

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 3° turno di ritorno del girone Gold Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù lo scontro diretto per il secondo posto sorride ai locali che si sono imposti per 83-58

Il 3° turno di ritorno del girone Gold del campionato Under17 Eccellenza si è rivelato amaro per il Progetto Giovani Cantù che ha perso lo scontro diretto per il secondo posto sul campo della Vanoli Cremona per 83-58. Niente da fare per i canturini di coach Mattia Costacurta costretti ad inseguire per tutti i 40'. Il Viaggiator Goloso tornerà in campo già mercoledì 27 in casa contro Desio battuta all'andata per 70-90.

Il tabellino di VANOLI CREMONA - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 83-58

(21-13, 49-30, 69-47)

Vanoli Cremona: Errica 13, Ivanovskis 13, Bragalini 1, Zanetti 14, Regonelli 2, Mainieri 6, Valenti E 7, Taino, Valenti F 3, Fiammenghi 8, Redini 2, Galli 14. All. Mangone.

Il Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 1, Cattaneo 6, Chiappa 2, Meroni 11, Moscatelli 4, Bellone 2, Clerici 15, Mazzoleni A 2, Stefanov 7, Mazzoleni F 1, Toluwa, Greppi 7. All. Costacurta, Vice All. Poletto.

Programma del 3° turno di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Desio-Blu Orobica 82-77, sabato 23 ore 19 Cremona-Cantù 83-58, domenica 1 maggio Varese-Milano.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 12; Cremona 10; Cantù 8; Blu Orobica Bergamo, Milano 6; Desio 2.

Programma del 4° turno di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Mercoledì 27 aprile ore 19 Cantù-Desio, Blu Orobica-Varese; venerdì 29 Cremona-Milano.