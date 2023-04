Progetto Giovani Cantù: si è aperto il 5° turno di ritorno del girone di classificazione U17.

Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso torna in campo e alla vittoria contro Lissone

Dopo la sosta di Pasqua è tornato in campo il team Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù e lo ha fatto ieri sera superando in casa il Lissone nel 5° turno di ritorno del girone di classificazione. Una successo in rimonta per la squadra brianzola di coach Sorci che conserva così il secondo posto a due punti dalla capolista Varese Academy. Cantù tornerà in campo mercoledì 19 aprile ospite della Libertas Cernusco.

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù-Lissone 65-56

Parziali: 10-11, 25-32, 48-42.

Cantù: F. Mazzoleni 16, Azzolini 16, Amadori 15, Bezzi 6, Grazzi 4, Ferrari 4, A. Mazzoleni 2, Bargna 2, Morton, P. Moscatelli, Marelli, Colombo. All. Sorci.

Programma del 5° turno di ritorno girone Classificazione

Martedì 11 aprile Urania-Varese Academy 43-74; mercoledì 12 Cantù-Lissone 65-56, Cremona-Bernareggio 67-71; sabato 15 Milanotre-Gallarate; domenica 16 Legnano-Cernusco.

Classifica girone A classificazione

Varese Academy 10; Cantù 8; Legnano, Gallarate 6; Cernusco, Milanotre, Bernareggio 4; Lissone, Urania 2; Cremona 0.