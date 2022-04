Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso travolge Desio e vola al secondo posto

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 6° turno del girone Gold del campionato U17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Mattia Costacurta si è imposta 85-55 e ora aspetta il derby contro la capolista Varese

Grande vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù In occasione del penultimo turno della seconda fase Gold del campionato lombardo il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta ha vinto il derby casalingo contro l'Aurora Desio di coach Cristian Di Giuliomaria con un netto 85-55. Cantù tornerà in campo per chiudere questa seconda fase mercoledì prossimo quando ospiterà un altro derby molto sentito contro la capolista Pallacanestro Varese.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - AURORA DESIO 85-55

(23-12, 50-29, 73-46)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 1, Tosetti 7, Cattaneo 2, Chiappa 6, Meroni 32, Moscatelli 4, Clerici 10, Mazzoleni A 4, Stefanov, Mazzoleni F 6, Toluwa, Greppi 13. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Aurora Desio: Trucchetti 4, Raffaldi 3, Corti 8, Beretta 10, La Mantia 3, Arienti 4, Colzani 4, Colombo, Carrera 2, Fumagalli 15, Pogna 2. All. Di Giuliomaria.

Programma del 5° turno di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Mercoledì 27 aprile ore 19 Cantù-Desio 85-55, Blu Orobica-Varese 49-81; venerdì 29 Cremona-Milano.

Classifica Girone Gold U17 Eccellenza

Pall. Varese 12; Cremona, Cantù 8; Blu Orobica Bergamo, Milano 6; Desio 2.

Programma del 6° turno e ultimo di ritorno girone Gold Under17 Eccellenza

Lunedì 2 maggio Desio-Cremona; mercoledì 4 maggio ore 19 Cantù-Pallacanestro Varese, Aix Milano-Blu Orobica.