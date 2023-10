Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso U17 parte forte e batte Gallarate 86-69

Il Viaggiator Goloso gioca d'anticipo e vince a domicilio. Ieri sera la squadra Under1 7 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha aperto nel migliore dei modi il 5° turno del girone A lombardo superando agevolmente in casa i pari età del Gallarate per 86-69 in un match hanno comandato fin dal primo quarto e poi controllato dopo l'intervallo. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta tornerà in campo già venerdì 27 per il big match sul campo della capolista Pallacanestro Varese.

Il tabellino di Il Viaggiator Goloso Cantù - Gallarate: 86-69

Parziali 32-13, 42-32, 68-51

Il Viaggiator Goloso Cantù: Molteni 12, Aru, De Rosa 3, Zimonjic 11, Calvio 13, Malano 7, Ghirardi 2, Rossi 5, Carlotta, Oliverio 2, Panceri 11, Bandirali 20. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Hub Academy Sempione: Basso 14, Calleri 1, Macchi 27, Stabile, Salvatelli 2, Magni 4, Errysany 3, Campo 7, Barzon 4, Morosini 3, Bassoli 2, Fabbro 2. All. Maino.

Programma del 5° turno d'andata girone A U17

Mercoledì 25 ottobre Cantù-Gallarate 86-69, Pallacanestro Varese-Legnano 88-74; giovedì 26 Bernareggio-Lissone; domenica 29 Varese Academy-Desio.

Classifica girone A Under Eccellenza

Pallacanestro Varese 10; Varese Academy 8; Cantù 6; Bernareggio, Aba Legnano 4; Lissone, Gallarate 2; Desio 0.

Programma del 6° turno d'andata girone A U17

Venerdì 27 ottobre ore 21 Pall. Varese-Cantù; giovedì 2 novembre Legnano-Bernareggio; domenica 5 novembre Lissone-Varese Academy, Gallarate-Desio.