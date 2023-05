Progetto Giovani Cantù: giocata ieri l'ultima gara del girone di classificazione lombardo.

Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso U17 sbanca Legnano e chiude al secondo posto

Si chiude in bellezza il girone di classificazione lombardo per la squadra Under17 Eccellenza del PGC. Ieri sera il Viaggiator Goloso di coach Antonello Sorci infatti ha giocato e vinto l’ultima gara sbancando Legnano per 56-69 al termine di una prodigiosa rimonta coronata nell’ultimo quarto che le ha regala vittoria e secondo posto del girone.

Il tabellino di Aba legnano-Viaggiator Goloso Cantù 56-69

Parziali:16-14, 39-28, 47-44.

Viaggiatori Goloso: F. Mazzoleni 13, A. Mazzoleni 12, Azzolini 12, Morton 11, Beltrami 6, Bezzi 6, Grazzi 3, Amadori 2, Ferrari 2, Marelli 2, Colombo, Bargna. All. Sorci.

Classifica girone A classificazione

Varese Academy 16; Cantù 14; Legnano 12; Gallarate, Bernareggio 10; Cernusco 8; Urania, Milanotre, Cremona 4; Lissone 2.