Progetto Giovani Cantù: Il Viaggiator Goloso U17 si rialza e schianta Legnano 80-68

Finisce in bellezza il girone d'andata della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta ha battuto in casa l'Aba Legnano per 80-68 e si assesta così al terzo posto in classifica con Bernareggio suo prossimo avversario nel primo match di ritorno il 15 novembre in casa. Obiettivo dei canturini riscattare il ko in casa subito all'esordio per 58-83.

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù-ABA Legnano: 80-68

Cantù: Zimonjic 24, Calvio 18, Molteni 17, Bandirali 10, Panceri 6, Pavese 3, Rossi 2, Malano, Aru, De Rosa, Carlotta. All. Costacurta.

Legnano: Formaggia 15, Khalin 10, Ghersi 10, Colombo 10, Giordano 9, Caccivio 6, Frontini 5, Croci 3, Plebani, Garuti, Consolandi.

Classifica girone A Under Eccellenza

Pallacanestro Varese, Varese Academy 12; Cantù, Bernareggio 8; Aba Legnane, Lissone, Gallarate 4; Desio 0.