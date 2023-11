Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso U17 si vendica, batte Bernareggio e lo aggancia al terzo posto

Si è aperto nel migliore dei modi il girone di ritorno per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Mercoledì sera, infatti, il Viaggiator Goloso diretto da coach Mattia Costacurta è andata a sbancare il campo di Bernareggio prendendo subito il comando e tenendo a distanza i locali fino al 66-82 finale. Un successo che vendica la sconfitta subita all'esordio e che permette al team di coach Costacurta di agganciare proprio Bernareggio al terzo posto a quota 10 punti. La squadra canturina tornerà in campo mercoledì 22 in casa dove ospiterà il fanalino di coda Desio.

Il tabellino di Bernareggio-Il Viaggiator Goloso Cantù 66-82

Parziali: 12-14, 25-43, 47-60

Il Viaggiator Goloso Cantù: Molteni 10, Ari 3, De Rosa 4, Zimonjic 17, Calvio 13, Malano 2, Rossi 7, Carlotta, Pavese 4, Panceri 9, Bandirali 13. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Classifica girone A Under Eccellenza

Varese Academy 14; Pallacanestro Varese 12; Il Viaggiatori Goloso Cantù, Bernareggio 10; Aba Legnane, Lissone, Gallarate 4; Desio 0.