Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso U17 vince il recupero con Lissone per 79-59

Recupero vincente per il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under17 Eccellenza. Ieri sera il Viaggiator Goloso Cantù diretto da coach Mattia Costacurta ha battuto agevolmente in casa il Lissone confermando la sua risalita in classifica nel girone A lombardo. Ma non è ancora tempo di vacanze per gli U17 canturini che torneranno in campo per il recupero del 3° turno di ritorno venerdì 22 dicembre alle ore 21 per un autentico big mach di fine anno: Varese Academy-Cantù.

Il tabellino di Il Viaggiator Goloso Cantù -Lissone 79-59

Il Viaggiator Goloso: Calvio 20, Bandirali 12, Pavese 11, Zimonjic 10, Malano . Panceri 6, Carlotta 5, Rossi 4, Molteni 3, Aru 2, Oliverio, De Rosa. All. Costacurta.

Classifica girone A Under Eccellenza

Varese Academy, Pallacanestro Varese 18; Il Viaggiatori Goloso Cantù, Bernareggio, Gallarate 14; Lissone 8, Aba Legnano 6; Desio 0.