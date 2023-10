Progetto Giovani Cantù: il Viaggiator Goloso Under17 si rialza e sbanca Desio

Il 2° turno d'andata del girone A lombardo ha salutato il pronto riscatto e la prima vittoria stagionale della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta infatti in settimana ha sbancato Desio per 57-79 al termine di una gara sempre comandata. Cantù tornerà in campo per il 3° turno il 14 ottobre quando in casa ospiterà la Varese Academy.

I tabellino di Aurora Desio - Il viaggiator goloso Cantù: 57-79

Parziali 17-26, 34-42, 46-62

Il Viaggiator Goloso Cantù: Molteni 9, Aru, De Rosa 2, Zimonjic 13, Calvio 13, Malano 2, Ghirardi 4, Rossi 4, Pavese 14, Oliverio 1, Cappelletti 4, Bandirali 13. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Programma del 2° turno d'andata girone A U17

Mercoledì 4 ottobre ore 21.30 Desio-Cantù 57-79, Giovedì 5 Bernareggio-Pall. Varese 76-96, Aba Legnano-Varese Academy 83-99; domenica 8 Lissone-Gallarate

Classifica girone A Under Eccellenza

Pallacanestro Varese, Varese Academy 4; Bernareggio, Cantù, Aba Legnano 2; Lissone, Desio, Gallarate 0.

Programma del 3° turno d'andata girone A U17

Lunedì 9 ottobre Bernareggio-Desio; Giovedì 12 Pall. Varese-Gallarate, Aba Legnano-Lissone ; sabato 14 ore 20 Cantù-Varese Academy.