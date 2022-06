Progetto Giovani Cantù, il Viaggiator Goloso vince gara1 contro Borgomanero ed è più vicino alle finali tricolori

Progetto Giovani Cantù: si è giocata la prima partita dello spareggio decisivo Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Costacurta ha vinto in casa 86-77, un vantaggio che dovrà difendere nel match di ritorno in trasferta

La squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù è sempre più vicina alle finali nazionali che si giocheranno a Mantova dal 20 al 26 giugno. Il Viaggiator Goloso diretto da coach Mattia Costacurta dopo aver vinto il primo spareggio contro Pistoia sul neutro di Modena, in questo weekend ha vinto anche la gara d'andata della sfida decisiva che vale il pass per i tricolori battendo in casa il Borgomeneto per 86-77.

Una vittoria non facile ma arrivata nella seconda parte di gara con una progressione che ha visto i canturini vincere con una dote di 9 punti che dovranno difendere nella gara di ritorno tra qualche giorno come ammette un soddisfatto coach Costacurta: "E' stata una partita molto equilibrata contro un'ottima squadra che all'inizio ci ha messo in difficoltà ma noi siamo stati bravi a restare in contatto per poi prendere qualche punto di vantaggio nella terza frazione. Nell'ultimo quarto siamo riusciti ad allungare nel finale e conquistare un'importate vittoria in vista della gara di ritorno che sarà decisiva per l'accesso alla finali tricolori".

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ - COLLEGE BORGOMANERO 86-77

(18-22, 41-42, 65-61)

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 16, Cattaneo 4, Chiappa 4, Meroni 13, Moscatelli, Dioum, Clerici 23, Mazzoleni A. 3, Mazzoleni F. 8, Toluwa 3, Greppi 12. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.