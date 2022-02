Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso vince il recupero a Lissone e termina al secondo posto

pallacanestro giovanile risultati

Si è conclusa la prima fase del campionato Under17 Eccellenza in Lombardia che ha visto il Viaggiator Goloso del Progetto Giovani Cantù terminare al secondo posto grazie anche all'ultimo successo ottenuto nel recupero sul campo del Lissone per 69-83. Una bella vittoria che conferma la squadra di coach Mattia Costacurta seconda forza del girone Giallo dietro all'imbattuta Pall. Varese l'unica in grado di batterla due volte. Ora Cantù attende di conoscere date e calendario della seconda fase che dovrebbe partire a metà febbraio.

Il tabellino di PALLACANESTRO LISSONE - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 69-83

(17-18, 34-45, 43-68)

Pallacanestro Lissone: Faccioli 2, Boniolo 15, Carta, Sala, Cotrone S 6, Viganò, Lupi, Cotrone F 33, Leo, Galliani 5, Margutti, Ghiglia 7. All. Corengia.

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 8, Chiappa 3, Meroni 15, Moscatelli 13, Azzolini 4, Clerici 23, Mazzoleni A, Dioum 6, Bezzi, Toluwa 5, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Risultati del 5° turno di ritorno girone Giallo

Robur-Desio 63-66; Lissone-Viaggiator Goloso Cantù 69-83, Pall. Varese-Arese 107-43, Legnano-Here You Can 84-70.

Classifica finale del girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 28; Cantù 24; Desio 18; Robur Varese, Aba Legnano, 10; Lissone, Here You Can 8; Arese 6.