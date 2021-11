Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso al giro di boa supera l'Aba Legnano

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 7° turno d'andata del campionato U17 eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 7° turno d'andata del campionato U17 eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Costacurta chiude al secondo posto la prima parte di campionato vincendo per 74-64

La squadra under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha chiuso il girone d'andata al secondo posto grazie al successo di ieri sera contro l'Aba Legnano per 74-64. Un successo netto e meritato che ha visto la squadra di coach Mattia Costacurta comandare fin dall'inizio e poi controllare. Cantù tornerà in campo mercoledì prossimo quando aprirà il girone di ritorno ospite dell'Here You Can già battuta all'andata per 81-30.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE 74-64

(25-11, 47-26, 62-45)

Il Viaggiator Goloso Cantu: Banfi, Tosetti 24, Cattaneo 2, Stefanov 10, Chiappa 2, Meroni 17, Moscatelli 2, Bellone 1, Clerici 5, Mazzoleni F 7, Toluwa 7, Greppi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.