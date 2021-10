Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso cala il poker vincente e doma anche Desio

pallacanestro giovanile in campo

Progetto Giovani Cantù i risultati del 4° turno d'andata del campionato U17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù i risultati del 4° turno d'andata del campionato U17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Mattia Costacurta ieri sera si è imposta in casa con un netto 95-77

Fa ancora festa la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù nel 4° turno del campionato lombardo Eccellenza. Il Viaggiatore Goloso di coach Mattia Costacurta ieri sera infatti si è imposto in casa contro Desio per 95-77 conservando testa e imbattibilità nel girone Giallo. Cantù tornerà in campo il 3 novembre ancora in casa contro il temibile Lissone.

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ - AURORA DESIO 95-77

(22-23, 35-45, 56-70)

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 2, Tosetti 19, Cattaneo 7, Chiappa 9, Meroni 38, Moscatelli, Dioum, Clerici 8, Mazzoleni F, Bellone, Toluwa 8, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Aurora Desio: Trucchetti 33, Caprotti, Mauri, Raffaldi 7, Corti 10, Beretta 5, Lamantia 8, Arienti 2, Colzani 1, Colombo 11, Carrera. All. Di Giuliomaria.

Programma del 4° turno girone Giallo

Martedì 26 ottobre Robur Varese-Lissone 77-79; mercoledì 27 Cantù-Rimadesio 95-77, Pall. Varese-Here You Can 121-61, Arese-Aba Legnano np.

Classifica aggiornata Girone Giallo

Cantù 8; Pallacanestro Varese 6; Desio, Lissone 4; Robur Varese 2; Aba Legnano, Arese, Here You Can Pavia 0.

Programma del 4° turno girone Giallo

Mercoledì 3 novembrebre ore 18.30 Cantù-Lissone, Here You Can-Aba Legnano, Desio-Robur Varese, Arese-Pallacanestro Varese.