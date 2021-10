Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso cala il tris vincente contro la Robur Varese

Basket giovaile in campo

Risultati del 3° turno campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù risultati del 3° turno campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù ieri sera il team biancoblù si è imposto in trasferta con un largo 98-43

Terzo successo di fila per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che, ieri sera, si è imposta con autorità anche sul campo della Robur Varese per 98-43. I canturini di coach Mattia Costacurta torneranno in campo mercoledì 27 ottobre, per un big match in casa contro la quotata Desio (ore 18.30).

Il tabellino di ROBUR ET FIDES VARESE- VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ 43- 98

Parziali 9-29, 20-54, 32-76

Robur et Fides Varese: Scodeggio 4, Bertoncello 1, Poli, Tomasini, Bardelli 4, Capellaro 2, Brega 2, Borghesi 7, Vischia 2, Rotoni, Maddalin 5, Assui 16. All. Pagani.