Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso Cantù si aggiudica gara 1 e vede più vicina la finale

Progetto Giovani Cantù si sono aperte ieri le semifinali Under16 Elite regionali.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo ieri ha battuto in casa il Cernusco 79-75 e venerdì prossimo giocherà il match di ritorno

Si sono aperte le semifinali del campionato Under16 Elite lombardo che vedono protagonista anche il Progetto Govani Cantù tra le magnifiche 4 squadre regionali. Il Viaggiatore Goloso Cantù di coach Mattia Costacurta ieri sera ha vinto la gara 1 giocata in casa a Casnate battendo la Libertas Cernusco per 79-75 dopo una sfida sempre condotta anche di 20 punti ma non gestita al meglio nell'ultimo quarto permettendo così il recupero degli ospiti. La qualificazione alla finalissima regionale si deciderà qundi nel match di ritorno in programma venerdì prossimo a Cernusco alle ore 18.45. Oggi in programma la gara1 dell'altra semifinale Blu Orobica Bergamo-Pallacanestro Varese.

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ -BASKET CERNUSCO 79-75

Parziali 22-15, 47-30, 64-44

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 1, Cattaneo 10, Tosetti 13, Chiappa 2, Meroni 17, Moscatelli 5, Dioum, Clerici 14, Toluwa 3, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 6, Greppi 8. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Basket Cernusco: Puozzo, Scozzesi, Meier 23, Pirrone 2, Cotrone S., Timis 5, Mandelli 29, Grioni 7, Tesoro, Radatti 1, Cotrone F. 5, Colombo 3. All. Cornaghi, Vice All. Sirtori, Caddeo.

Programma semifinali andata regionali Under16 Elite

Venerdì 18 giugno Viaggiatore Goloso Cantù-Libertas Cernusco, sabato 19 ore 19 Blu Orobica Bergamo-pallacanestro varese.

Programma semifinali ritorno regionali Under16 Elite

Venerdì 25 giugno ore 18.45 LIbertas Cernusco-Viaggiatore Goloso Cantù, sabato 26 Pala. Varese-Blu Orobica.