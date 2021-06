Progetto Giovani Cantù, Il Viaggiatore Goloso corsaro a Cernusco e vola in finale

Progetto Giovani Cantù: colpo grosso nella gara 2 di semifinale under16 Elite regionale.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta ieri ha vinto 59-62 e ora aspetta la sfidante per il titolo lombardo

Missione compiuta dalla squadra Under16 Elite del Progetto Giovani Cantù che stacca il pass per la giocarsi finale regionale. Il Viaggiatore Goloso Cantù infatti ieri sera, 25 giugno 2021, è riuscito a bissare il successo ottenuto nel match d'andata di semifinale contro Cernusco per 79-75 andando a vincere anche gara 2 in trasferta per 59-62. Una sfida emozionante che ha vissuto di vantaggi alterni e che è stata in equilibrio fino alla fine come anche il passaggio del turno. Il team di coach Mattia Costacurta poteva gestire i 4 punti di vantaggio dell'andata ma nonostante questo è riuscito anche ad imporsi a Cernusco conquistandosi cosi à l'accesso meritato alla finalissima per il titolo lombardo e ora aspetta di conoscere l'avversaria che uscirà dalla seconda semifinale in programma questa sera tra Blu Orobica e Pallacanestro Varese con i varesini avanti 1-0.

Il tabellino di BASKET CERNUSCO-VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ 59-62

Parziali 21-16, 30-36, 48-49

Basket Cernusco: Puozzo, Meier 20, Pirrone 3, Cotrone S, Timis 3, Mandelli 6, Grioni 4, Tesoro 6, Radatti 2, Lorenzelli, Cotrone F 10, Colombo 5. All. Cornaghi, Vice All. Sirtori, Caddeo.

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Cattaneo 9, Tosetti 29, Chiappa 4, Meroni, Moscatelli 2, Carta, Clerici 2, Toluwa 2, Mazzoleni F 8, Mazzoleni A 2, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Programma semifinali andata regionali Under16 Elite

Venerdì 18 giugno Viaggiatore Goloso Cantù-Libertas Cernusco 79-75, sabato 19 Blu Orobica Bergamo-Pallacanestro Varese 54-71.

Programma semifinali ritorno regionali Under16 Elite

Venerdì 25 giugno ore 18.45 Libertas Cernusco-Viaggiatore Goloso Cantù 59-62 (0-2), sabato 26 Pala. Varese-Blu Orobica (1-0).