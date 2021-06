Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso doma la Leonessa Brescia e vola in semifinale

Progetto Giovani Cantù bel colpo nei quarti di playoff lombardi per gli U16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo ora sfiderà Cernusco per sognare la finalissima regionale

Colpo grosso della squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri infatti il Viaggiatore Goloso Cantù allenato da coach Matteo Costacurta ha iniziato alla grande la seconda fase dei playoff regionali vincendo i quarti di finale sul campo della Pallacanestro Brescia per 54-76 e guadagnandosi così la qualificazione per la semifinale regionale contro la Libertas Cernusco che ieri ha battuto La Torre per 81-57. Qualificata per le semifinali anche la Pallacanestro Varese che ieri ha travolto Bernareggio per 113-55 e attende di conoscere la sfidante che uscirà dal quarto di oggi Blu Orobica Bergamo-Aurora Desio.

Il tabellino di LEONESSA ACADEMY -VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ 54-76

(15-22, 25-44, 40-59)



Leonessa Academy: Tanfoglio N 15, Tonelli 1, Boni, Ceretti 2, Ghidini 10, Grasso 3, Morigi, Pollini 5, Fenaroli 4, Tanfoglio A 10, Diop 4. All. Sorci, Vice All. Rossi

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 16, Cattaneo 8, Meroni 18, Chiappa 5, Moscatelli 4, Dioum, Clerici 10, Mazzoleni A 5, Mazzoleni F 2, Toluwa 2, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto