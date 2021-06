Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso oggi sfida la Robur per poi chiudere con Legnano

Progetto Giovani Cantù in settimana doppio impegno per U16 e U15 Eccellenza del PGC.

Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio giovedì va a Cernusco e poi domenica 6 chiuderà contro Desio

Si apre oggi una settimana molto intensa per il Progetto Giovani Cantù che vedrà un doppio impegno ravvicinato sia per la squadra Under16 che per quella Under15 Eccellenza. Apre le danze questa sera il Viaggiatore Goloso Cantù U16 che alle ore 18.145 riceve la Robur Varese nel posticipo del 5° turno stagionale. All’andata Cantù vinse in trasferta per 72-50. Il team di coach Mattia Costacurta poi tornerà in campo sabato 5 giugno per chiudere il girone in casa contro l’Accademia AltoMilanese Legnano (ore 16) già battuta all’andata per 99-51.

Il programma del 5° turno Under16

Oggi martedì 1 giugno ore 18.45 Viaggiatore Goloso Cantù-Robur Varese, già giocata Accademia Altomilanese-Pall. Varese 57-94.

Programma del 6° e ultimo turno girone C

Sabato 5 ore 16 PGC Cantù-Accademia Altomilanese, domenica 6 Robur Varese-Pallacanestro Varese.

Classifica girone C

Pallacanestro Varese 10; Viaggiatore Goloso Cantù, Accademia Altomilanese Legnano 4; Robur Varese 0.

Doppio impegno anche per gli U15 Eccellenza di Cantù

In questa settimana doppio impegno anche per la squadra U15 Eccellenza del PGC Cantù griffata Cierre Ufficio che giovedì 3 renderà visita alla Libertas Cernusco (ore 18) già battuta all’andata per poi chiudere il girone domenica 6 giugno in casa contro la capolista Aurora Desio (ore 10.30).

Classifica girone C

Aurora Desio 6; PGC Cantù 2; Libertas Cernusco 0.