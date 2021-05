Progetto Giovani Cantù: Il Viaggiatore Goloso torna in campo domenica 16 contro dell’Accademia Alto Milanese 

Progetto Giovani Cantù vigilia di 3° turno del campionato Under16 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù domani mattina si chiude il girone d’andata per il team di coach Mattia Costacurta

Si prepara a tornare in campo la squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù griffata Viaggiatore Goloso che domenica 16 maggio chiuderà il girone d’andata del raggruppamento C lombardo andando a rendere visita all’Accademia Alto Milanese. La sfida è in programma domani mattina sul parquet di San Giorgio Legnano alle ore 11.30 e metterà di fronte le due pariclassifica appaiate a quota 2 alle spalle della capolista Pallacanestro Varese. Il Viaggiatore Goloso Cantù di coach Mattia Costacurta è reduce dal largo successo ottenuto sul campo della Robur Varese per 50-72 che ha riscattato il ko all’esordio contro la Pall. Varese per 62-89.

Programma del 3° turno girone C Under16 Eccellenza

Domenica 16 maggio ore 11.30 Accademia Alto Milanese-Cantù, Pallacanestro Varese-Robur Varese.

Classifica girone C Under16 Eccellenza

Pallacanestro Varese 4; PGC Cantù, Accademia Alto Milanese 2; Robur Varese 0.

Ricordiamo che ad inizio settimana prossima torneranno in campo le altre due squadre Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Martedì 18 maggio alle ore 21 per il 3° turno del girone C toccherà agli Under15 del PGC che guidati da coach Christian Di Giuliomaria renderanno visita ai pari età dell’Aurora Desio. Il giorno successivo mercoledì 19 alle ore 21 chiuderanno l’andata nel 3° turno del girone C anche gli U18 del PGC che ospiteranno a Casnate l’Accademia Alto Milanese.