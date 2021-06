Progetto Giovani Cantù il Viaggiatore Goloso vince l'ultima gara regolare e chiude secondo

Progetto Giovani Cantù ultimo turno del campionato Under16 Eccellenza lombardo

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola ha battuto ieri l'Accademia Altomilanese per 81-49

Si è chiuso in bellezza il girone regolare del campionato lombardo Eccellenza per la squadra Under16 del Progetto Giovani Cantù. Ieri infatti il Viaggiatore Goloso ha vinto anche l'ultimo turno battendo in casa con una prova corale molto buona l'Accademia Altomilanese per 81-49. Vantaggio che è maturato già nel primo quarto e poi è aumentato in progressione. La squadra di coach Mattia Costacurta chiude così il suo girone al secondo posto a quota 8 punti e ora aspetta di conoscere come proseguirà il torneo lombardo.

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ-ACCADEMIA ALTOMILANESE 81-49

Parziali 28-13, 44-33, 65-38

Viaggiatore Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 18, Cattaneo 15, Carta 2, Meroni 6, Chiappa 8, Moscatelli 7, Bergna, Appennini, Clerici 11, Toluwa 1, Greppi 13. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Accademia Basket Altomilanese: Mana 8, Negri 1, Castoldi 2, Gallazzi 7, Dell'Acqua 10, Guainazzi 2, Maffi 2, Idrizi, Sampietro, De Jesus 2, Ferrario 15. All. Agostinello, Vice All. D'Angelo.

Programma del 6° e ultimo turno girone C

Sabato 5 ore 16 PGC Cantù-Accademia Altomilanese 81-49 domenica 6 Robur Varese-Pallacanestro Varese.

Classifica aggiornata del girone C

Pallacanestro Varese 10; Viaggiatore Goloso Cantù 8; Accademia Altomilanese Legnano 4; Robur Varese 0.