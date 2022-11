Progetto Giovani Cantù: si è giocato nel weekend il 10° turno del campionato Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la capolista Cierre Ufficio da dieci e lode, anche Magenta travolta

Ancora a segno la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si mantiene in vetta solitaria nel girone A e conserva anche la sua imbattibilità stagionale. La Cierre Ufficio diretta da coach Federico Castoldi infatti si è imposta largamente in casa travolgendo il Magenta con tanto di centello per 101-55.

Cantù tornerà in campo sabato 3 dicembre ospite del Gallarate già battuto nel match d'andata per 87-47.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Magenta 101-55

Parziali: 31-10, 53-22, 70-33

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 5, Aru 10, De Rosa 6, Zimonjic 15, Calvio 18, Kellici 2, Rossi 13, Carlotta 6, Viviani 5, Ghirardi 6, Oliverio, Panceri 15. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone del 10° turno, terzo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 26 novembre Pallacanestro Varese-Legnano 68-85, Varese Academy-Bernareggio 89-82, Cantù-Magenta 101-55, Gallarate-Desio 70-76.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 20; Varese Academy 16; Legnano 14; Bernareggio 12; Desio 10; Gallarate 4; Pallacanestro Varese, Magenta, 2.

Il cartellone dell'11° turno, quarto di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 3 dicembre Desio-Pallacanestro Varese, Legnano-Bernareggio, Magenta-Varese Academy, ore 18-30 Gallarate-Cantù.