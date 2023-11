Progetto Giovani Cantù: la capolista Cierre Ufficio U15 domina il testacoda con Vigevano per 120-62

Nuova grande vittoria per il Progetto Giovani Cantù che si mantiene in vetta al campionato Under15 Eccellenza lombardo. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene infatti ha vinto in scioltezza il testacoda casalingo contro la Junior Vigevano travolta 120-62. La squadra canturina tornerà in campo sabato 2 dicembre per il big match sul campo della Robur Varese seconda in classifica ma già battuta all'andata per 86-77

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù - Junior Basket Vigevano: 120-62

Parziali: 34-17, 64-22, 86-41

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 6, Andreoni 13, Castoldi 9, Ventura 17, De Lucca, Malano 15, Sironi 19, Fossati 12, Pozzi 16, Enriquez 7, Fortis 6. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Junior Basket Vigevano: Rotta 8, Forni 7, Della Corte, Lunghi, Biroli 4, Piccolini 4, Elezi 8, Acka 19, Cislaghi, Miron 11, Gjoka. All. Werlich, Vice All. Sala.

Programma 9° turno, 2° ritorno girone A U15 Eccellenza

Cantù-Vigevano 120-62. Gallarate-Legnano 55.73, Robur-Bernareggio 58-79, Basket Costa-Here You Can 53-57.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 18; Robur Varese 14; Bernareggio 12 ABA Legnano 10; Basket Costa 8; Gallarate 6; Here You Can Pavia 4; Junior Vigevano 0.

Programma 10° turno, 3° ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 2 dicembre ore 13.30 Robur Varese-Cantù, Gallarate-Costa, Bernareggio-Legnano; domenica 3 Vigevano-Here You Can.