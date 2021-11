Progetto Giovani Cantù la capolista Uniweb cala il tris vincente sbancando Legnano

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno d'andata del campionato Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù terza vittoria per il team di coach Castoldi che batte l'Accademia Alto Milanese per 48-69

Terza vittoria di fila per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che vincendo su campo dell'Accademia Alto Milanese Legnano si mantiene in vetta al girone A da sola e imbattuta. Ora l'Uniweb di coach Castoldi non giocherà nel prossimo weekend avendo già anticipato e vinto la sfida con Varese ma tornerà in campo sabato 27 novembre quando renderà visita all'Urania Milano.

Il tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE- UNIWEB CANTÙ 48-69

(20-15, 30-32, 39-49)

Uniweb Cantù: Panceri 7, Aru 5, Bandirali 3, Besana, Bizzozzero 4, Calvio 4, Carlotta 11, Malano 19, Molteni 12, Panceri 7, Romanò, Rossi 2, Zimonjic 2. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni. Programma del 2° turno girone A Under14 Elite Sabato 13 novembre ore 16 Aba Legnano-Cantù 48-69, Pallacanestro Varese-AIX Milano 83-81, Busto-Gallarate 65-78; domenica 14 Robur Varese-Urania Milano 42-75.

Classifica del girone A Under14 Elite

Uniweb Cantù* 6; Pallacanestro Varese* 4; AIX Milano, , Aba Legnano, Gallarate, Urania Milano 2; Robur Varese, Busto Arsizio 0. (* una gara in più).

Programma del 3° turno girone A Under14 Elite

Sabato 20 novembre Robur Aba Legnano, Armani Milano-Busto Arsizio, Gallarate-Urania; già giocata Pall. Varese-Cantù 75-82