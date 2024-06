Progetto Giovani Cantù: la Ceam si arrende in semifinale al Buguggiate

La bella cavalcata della squadra Under15 regionale del Progetto Giovani Cantù si è interrotta in semifinale Silver. Nel weekend infatti la Ceam Antincendio diretta da coach Andrea Rumi si è dovuta arrendere al Basket 7 Laghi Buguggiate che si è imposto al termine di una bellissima partita per 97-102. Ora per la Ceam l'ultimo impegno domenica 9 giugno in occasione della finale 3° 4° posto contro la Forti e Liberi Monza per salire sul gradino del podio lombardo.

Il tabellino di Ceam Cantù - Basket 7 Laghi Buguggiate 97 -102

Parziali : 27-29, 54-42, 76-66

CEAM Cantù: Tagliabue, Pirini 7, Molteni, Gattavecchia, Consonni, De Lucca 25, Olgiati 26, Varani 12, Cassa 2, Cozza 24. All. Rumi.

Basket Sette Laghi: Orlandi 24, Bossi 2, Candreva, Coerezza 2, Cataldo 5, Giacobbi 10, Raffo, Perone 7, Curatola 35, Forese 9, Mascetti 4. All. Bologna.