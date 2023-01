Progetto Giovani Cantù la Ceam Under13 sul podio del torneo "La Befana gioca a Basket"

Progetto Giovani Cantù si è chiusa la settima edizione della kermesse giocata in Piemonte

Buon terzo posto per la squadra Under13 del Progetto Giovani Cantù alla 7° edizione del torneo “La Befana Gioca a Basket, Memorial Matteo Bianchi” il torneo organizzato dal PNC Basketball e che si è svolto dal 4 al 7 gennaio presso le palestre della scuola media di Nole e dell’istituto Grassi di Ciriè. Nell'ultima giornata del torneo la Ceam Cantù diretta da coach Matteo Bonassi ha vinto la finalina per il 3°-4° posto superando la Reyer Venezia per 63-59. Ad avvalorare il podio anche l'inserimento del canturino Mattia Sellitto nel miglior quintetto della manifestazione.

Il tabellino di Ceam Cantù - Reyer Venezia 63-59 (14-12, 31-25, 47-37)