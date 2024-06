Progetto Giovani Cantù: la Ceam Under15 sul terzo gradino del podio regionale Silver

Il Progetto Giovani Cantù sale ancora sul podio lombardo.

La conquista del podio

Merito della Ceam Antincendio Cantù che ha conquistato il 3° posto del campionato regionale Under15 Silver. La squadra canturina allenata da coach Andrea Rumi infatti ha vinto la finale per il 3°/4° posto che si è disputata al Toto Caimi di Vighizzolo sconfiggendo la Forti e Libero Monza per 68-58 al termine di una partita che ha condotto dall'inizio con una decina di punti di vantaggio che poi è riuscita a difendere fino alla fine. La Ceam Antincendio Cantù chiude così in bellezza una lunga stagione condotta sempre da protagonista.

Il tabellino di Ceam Antincendio Cantù-Forti e Liberi Monza 68-58

Parziali: 21-10, 43-31, 52-40.

CEAM Cantù: Tagliabue 1, Pirini 4, Molteni, Gattavecchia, Consonni, De Lucca 24, Olgiati 5, Varani 3, Cassa 1, Cozza 17, Gazzani 9, Bonavoglia 4. All. Rumi; dirigente Anna Beretta.

Forti e Liberi Monza: Galbusera 2, Licata, Vitale, Zanini 7, Baffoni 14, Gargioli 8, Caprotti 16, La Ferla 2, Cavenaghi, Conforti 8, Cataliotti, Dell’Orto 1. All. Rainoldi).