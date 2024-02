Progetto Giovani Cantù: la Ceam Under5 ha fatto "14" nella prima fase Silver e chiude in vetta da imbattuta

Nel grande laboratorio di canestri quale è il Progetto Giovani Cantù c'è una squadra che sembra aver trovato la formula vincente. Si tratta della squadra Under15 che griffata Ceam Antincendi partecipa al campionato lombardo Silver dove è assoluta protagonista. Anzi proprio vincendo l'ultima gara della prima fase imponendosi nello scontro diretto a spese della Robur Saronno per 78-57, il team diretto da coach Andrea Rumi ha compiuto il percorso netto inanellando 14 vittorie di fila in altrettante partite.

Ora la squadra canturina verrà inserita in uno dei sette gironi lombardi per la seconda fase che determinerà la partecipazione al tabellone finale per l’assegnazione del titolo lombardo U15 Silver.

Il tabellino di CEAM CANTÙ - ROBUR SARONNO 78-57

Parziali: 12-9, 36-22, 61-35

CEAM Cantù: Tagliabue, Pirini 5, Molteni, Valcarenghi, Gattavecchia, Consonni, De Lucca 16, Olgiati 13, Varani 7, Cassa, Cozza 31, Gazzani 6. All. Rumi.

La classifica finale del girone

Ceam Cantù 28; Robur Saronno 24; Indipendente Appiano Gentile 18; Villa Guardia 16; Le Bocce Erba 10; Cucciago 8; Cabiate 6; S. Ambrogio Mariano Comense 2.

Il roster della Ceam Cantù 2023-24

Cassa Giacomo, Consonni Gabriele, Cozza Gabriele, Cuomo Alessandro, De Lucca Marco, Gattavecchia Davide, Molteni Leonardo, Olgiati Nicolò, Pirini Alberto, Tagliabue Filippo, Valcarenghi Matteo. Varani Luca.

Allenatore: Andrea Rumi. Dirigente Accompagnatore: Anna Beretta.