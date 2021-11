Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio ancora al tappeto anche a Desio

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù il team biancoblù si è arreso nel posticipo contro l'Aurora per 71-56

Niente da fare per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha dovuto incassare un nuovo stop nel campionato lombardo. La squadra allenata da coach Matteo Bonassi e griffata Cierre Ufficio lunedì sera nel posticipo del penultimo turno del girone Giallo si è arresa a Desio per 71-56. Il team canturino chiuderà l'andata sabato 20 novembre in casa dove ospiterà il forte Bernareggio.

Il tabellino di AURORA DESIO - CIERRE UFFICIO CANTÙ 71-56

(8-9, 27-27, 54-40)

Aurora Desio: Sirtori, Trezzo 25, Elzi 2, Bon, Abjo 10, Bulla 5, Terraneo 3, Beretta, Picceli 8, Presotto 6, Forzinetti 2, Sironi 10.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 10, Zimonjic 2, Granieri, Grassi 2, Colombo 2, Marelli 1, Bianchi, Carlotta, Mazzon 2, Panceri 4, Morton 8, Romanó 25. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma del 6° turno d'andata del Girone Giallo

Mercoledì 10 novembre Milanotre-Robur Varese 62-73; domenica 14 Bernareggio-Pallacanestro Varese 55-72, Gallarate-Aba Legnano 56-51; lunedì 15 Desio-Cantù 71-56.

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese 12:Bernareggio 10; Robur Varese, Gallarate 8; Aba Legnano, Milanotre 4; Desio 2; Cantù 0.

Sabato 20 novembre ore 17.45 cantù-Bernareggio, Aba Legnano-Desio; domenica 21 Milanotre-Pallacanestro Varese, Robur Varese-Gallarate.