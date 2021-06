Progetto Giovani Cantù, la Cierre Ufficio batte e aggancia in vetta l'Aurora Desio

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il girone B del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Christian Di Giuliomaria ieri ha vinto in casa 67-62

Grande prestazione della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri ha chiuso nel modo migliore il suo girone B. La Cierre Ufficio Cantù allenata da coach Christian Di Giuliomaria infatti ieri in casa ha battuto con un'ottima prova corale la capolista Aurora Desio per 67-62 agganciandola a quota 6 ma non riuscendo a ribaltare a suo favore la differenza canestri visto che all'andata aveva perso di 6 lunghezze. Poco importa perché in vista della seconda fase regionale il team canturino si può godere questa bella vittoria a conferma di una costante crescita.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - AURORA DESIO 67-62

(20-15, 35-27, 51-40)

Cierre Ufficio Cantù: Rigamonti, Azzolini 12, Tarabini 2, Grazzi, Amadori, Confalonieri 4, Dioum 9, Bezzi 5, Ferrari, Mazzoleni F. 2, Moscatelli 22, Mazzoleni A. 11. All. Di Giuliomaria, Vice All. Rumi.

Aurora Desio: Trucchetti 14, Mauri, Ferin, Borghi 6, Caprotti A. 11, Venuti 3, Currà 14, Colciago 4, Colombo 2, Galimberti 2, Compagni 2, Caprotti F. 4.

Classifica aggiornata girone C

Aurora Desio, PGC Cantù 6; Libertas Cernusco 0.