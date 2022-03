Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio cade a Brescia battuta per 77-63

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 4° turno della seconda fase Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 4° turno della seconda fase Under15 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù il tema di coach Matteo Bonassi di nuovo in campo già giovedì 31 ospite del Milanotre

Battuta d'arresto per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. In occasione del 4° turno della seconda fase Silver la Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo del Brescia per 77-63 dopo una gara molto combattuta ed equilibrata. Decisivo il parziale subito nell'ultimo quarto. I canturini torneranno in campo già giovedì 31 marzo per l'anticipo del 5° turno ospiti del Milanotre.

Il tabellino di PALLACANESTRO BRESCIA - CIERRE UFFICIO CANTÙ 77-63

(21-12, 43-33, 56-54)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 2, Bandirali, Bargna 16, Ghirardi, Colombo 2, MARELLI 10, Bianchi 10, Aru 4, Mazzon 2, Panceri 11, Morton 6, Romanó. All. Bonassi, Vice All. Castoldi. Programma del 4° turno girone Silver Under15 Eccellenza Sabato 26 marzo Desio-Legnano 45-76, Cremona-Urania 60-69; domenica 27 ore 11 Brescia-Cantù 77-63, Sondrio-Milanotre rinviata, Gorgonzola-Gallarate 39-71.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Sondrio 10; Brescia 8; Gallarate, Cantù, Legnano 6; Milanotre 4; Cremona, Desio, Urania 2; Gorgonzola 0.

Programma del 5° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Giovedì 31 marzo ore 19.30 Milanotre-Cantù; sabato 2 aprile Legnano-Gorgonazola; domenica 3 Sondrio-Cremona, Gallarate-Brescia, Urania-Desio.