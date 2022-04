Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio cade pesantemente sul campo del Milanotre

Palacanestro giovanile risultati

Nuova battuta d'arresto per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù in occasione del 6° turno della seconda fase del campionato lombardo. La Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo del Milanotre battuta pesantemente con il punteggio di 71-33. Canturini sempre costretti ad inseguire e mai in grado di riaprire la contesa. Cierre Ufficio che resta a quota 6 e tornerà in campo in casa sabato 9 aprile contro l'Urania Milano.

Il tabellino di MILANOTRE- CIERRE UFFICIO CANTÙ 77-33

(19-8, 31-15, 56-24)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni, Ghirardi 5, Bandirali 4, Bargna 4, Granieri 3, Grassi 4, Colombo 2, Marelli 3, Bianchi 3, Aru 2, Mazzon 2, Panceri 1. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma del 6° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Milanotre-Cantù 77-33, Legnano-Gorgonzola 79-69, Sondrio-Cremona 65-64, Gallarate-Brescia 89-69; lunedì 4 Urania-Desio.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Gallarate 12; Sondrio, Legnano, Brescia 8; Cantù, Milanotre 6; Cremona, Desio, Urania 2; Gorgonzola 0.

Programma del 5° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 9 aprile ore 17.45 Cantù-Urania, Desio-Milanotre, Cremona-Gallarate; domenica 10 Gorgonzola-Sondrio, Brescia-Legnano.