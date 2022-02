Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio chiude con una bella vittoria contro Desio

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è conclusa la prima fase del campionato Under15 Eccellenza.

Chiude in bellezza la prima fase del campionato Under15 Eccellenza la Cierre Ufficio del Progetto Giovani Cantù. Il team diretto da coach Matteo Bonassi nel weekend ha infatti vinto il recupero del 6° turno di ritorno del girone Giallo superando in casa l'Aurora Desio per 52-42 al termine di una buona prestazione corale. Ora la Cierre Ufficio aspetta di conoscere il calendario della seconda afse.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - AURORA DESIO 52- 42

(10-5, 21-21, 35-31)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 2, Zimonjic, Bandirali 2, Bargna 10, Granieri 12, Grassi, Colombo 1, Marelli 6, Bianchi 12, Carlotta, Mazzon, Panceri 7. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Aurora Desio: Sirtori 3, Elzi 9, Bon 6, Abijo 4, Bulla 2, Meregalli 2, Beretta 3, Picceri ne, Presotto 4, Sironi 9. All. Gallazzi. Risultati del recupero del 6° turno di ritorno del gitone Giallo Pall. Varese-Bernareggio 89-67, Robur Varese-Milanotre 70-79, ABA Legnano-Gallarate 58-72, Cantù-Desio 52-42

Classifica finale girone giallo Under15 Eccellenza

Pall. Varese 28; Bernareggio 22; Robur Varese 20; Gallarate 16; Milanotre 10; Aba Legnano 8; Cantù 4; Desio 2.