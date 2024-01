Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio chiude la prima fase U15 da prima e imbattuta con 14 vittorie di fila

Fare 13, si sa, non è mai facile ma c'è chi ha fatto addirittura 14... vittorie di fila come la squadra under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Già perché in quest'ultimo weekend la Cierre Ufficio diretta in panchina da coach Guido Saibene ha chiuso la prima fase da imbattuta e vincendo anche l'ultimo impegno casalingo contro l'Aba Legnano, seconda in classifica, per 75-72.

Una vittoria non semplice arrivata dopo una partita combattuta sempre giocata sul filo dell'equilibrio che i giovani canturini hanno portato a casa piazzando la zampata decisiva nel finale. Ora la Cierre Ufficio aspetta di conoscere il calendario della seconda fase quando incrocerà la strada con le squadre del girone B.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-ABA Legnano 75-72

Parziali: 18-22, 38-38, 56-55

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 9, Andreoni, Castoldi, Pizzamiglio 6, Ventura 2, Malano 22, Petruzzelli, Sironi 8, Fossati 12, Pozzi 8, Enriquez, Fortis 8. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Accademia Basket Altomilanese: Morelli 9, Re Fraschini, Caccia 4, Mascherpa, Sola, Stefano 11, Lazzati 15, Rotondi, Ndoja 10, Beretta 16, Sesti 7, Taccia. All. Bianchi, Vice All. Pogliana.

I risultati del 14° turno, ultimo del girone A U15 Eccellenza

Here You Can Pavia-Bernareggio 81-78, Gallarate-Robur Varese 73-76, Cantù-Aba Legnano 75-.72, Basket Costa-Vigevano 73-44.

Classifica finale girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 28; Aba Legnano, Robur Varese 20; Bernareggio 16; Gallarate 12; Basket Costa 8; Here You Can Pavia 6; Junior Vigevano 2.