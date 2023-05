Progetto Giovani Cantù: sorteggiati i concentramenti delle finali nazionali under15.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio conosce gli avversari ai tricolori di Pescara

La squadra Under15 Eccellenza del PGC ora conosce le sue avversarie alle finali nazionali che si svolgeranno dal 29 maggio al 4 giugno in quel di Pescara dove le 16 squadre più forti d'Italia si daranno battaglia per vincere lo scudetto di categoria. In settimana sono stati sorteggiati infatti i quattro gironi delle finali tricolori. La Cierre Ufficio Cantù di coach Federico Castoldi è stata inserita nel girone D con Cus Firenze, Amici Pall. Udine e Real Sebastiani Forlì. Cantù esordirà lunedì 29 maggio alle 20 al Palapepe contro Forlì. Questi invece gli altri tre gironi:

Girone A: DBS Roma, Castelfiorentino, Collegno Basket, Sporting Sant’Elpidio.

Girone B: EA7 Olimpia Milano, San Lazzaro, Stella Azzurra Roma, Sassari.

Girone C : Varese Academy, Virtus Siena, Virtus Bologna, Gators Savigliano.