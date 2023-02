Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio continua la sua marcia e stoppa anche Cernusco

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno girone Gold del campionato Under15.

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Castoldi si è imposto in casa per 73-56 e mantiene la vetta del torneo con Milano

Continua la marcia imperiosa della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù prima nel girone Gold del campionato Lombardo. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi ha confermato il suo buon momento anche in questa seconda fase battendo in casa la Libertas Cernusco per 73-56. Un successo che consolida il primato dei canturini in tandem con l'EA7 Milano alla vigilia dello scontro diretto che vale la vetta solitaria in programma martedì 21 febbraio in trasferta.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - LIBERTAS CERNUSCO 73-56

Parziali: 20-18, 42-28, 54-39

Cierre Ufficio Cantù: Panceri 11, Molteni 10, Carlotta 2, Bandirali 17, De Rosa 3, Calvio 13, Rossi 10, Zimonjic 4, Ghirardi 3, Kellici, Viviani, Oliverio. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 2° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 11 febbraio ore 17.30 Cantù-Cernusco 73-56, Blu Orobica-Legnano 69-76; domenica 12 EA7 Milano-Bernareggio 101-58, Lodi-Varese Academy 60-67.

Classifica girone Gold

Cantù, EA7 Milano 16; Varese Academy 10; Blu Orobica Bergamo 6; Bernareggio, Lodi, Cernusco, Aba Legnano 4.

Programma del 3° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 18 febbraio Legnano-Cernusco, Varese Academy-Blu Orobica, Bernareggio-Lodi; martedì 21 ore 20.30 EA7 Milano-Cantù.