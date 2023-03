Progetto Giovani Cantù: continua la marcia della squadra Under15 brianzola nel girone Gold.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio doma anche Cernusco e conferma il suo primato

Non si ferma la marcia in vetta del girone Gold Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Anche nell'ultimo weekend la Cierre Ufficio Cantù di coach Federico Castoldi ha messo a segno un'altra vittoria espugnando il campo della Libertas Cernusco e imponendo la sua superiorità. La squadra canturina tornerà in campo sabato prossimo per il big match che vale il primato in casa contro l'EA7 Milano.

I tabellino di BASKET CERNUSCO-CIERRE UFFICIO CANTÙ 44-82

Parziali 14-20, 24-40, 36-69

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 4, Aru 10, De Rosa 5, Calvio 11, Kellici 2, Rossi 7, Carlotta 5, Ghirardi 2, Oliverio 2, Viviani 2, Panceri 14, Bandirali 18 All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 2° turno di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 11 marzo ore 15.45 Libertas Cernusco-Cantù 44-82, Legnano-Blu Orobica 67-66, Bernareggio- EA7Milano 84-91, Varese Academy-Lodi 86-65.

Classifica girone Gold

Cantù 24; EA7 Milano 20; Varese Academy 18; Bernareggio, Blu Orobica Bergamo, Legnano 8; Lodi 6; Libertas Cernusco 4.

Programma del 3° turno di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 18 marzo ore 17.30 Cantù-EA7Milano, Lodi-Bernareggio, domenica 19 Blu Orobica,-Varese Academy; martedì 21 Cernusco-Lodi.