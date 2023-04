Progetto Giovani Cantù: si è giocata nel weekend la finale regionale Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio è vice campione lombarda e vola all'interzona

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù è vice campione lombarda 2022/23. La Cierre Ufficio diretta da coach Federico Castoldi è infatti stata battuta nella finalissima giocata nel weekend tra le mura amiche di Vighizzolo dall'EA7 Milano che si è imposta per 59-79 meritandosi così il titolo di campione regionale. Un secondo posto brillante per i giovani canturini che ora si prepareranno per la fase interzonale con l'obiettivo di staccare il pass per le finali nazionali.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - EA7 OLIMPIA MILANO 52-72

(18-18, 25-45, 33-53)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 5, Aru 2, Zimonjic, Calvio 5, Kellici, Malano 5, Rossi 3, Carlotta, Ghirardi, Oliverio 1, Panceri 9, Bandirali 22. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Finale 1°-2° posto

Cantù.EA7 Milano 52-72

Programma delle semifinali playoff Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù-Aba Legnano 90-49

EA7 Milano-Bernareggio 89-73

Programma dei quarti di finale playoff Under15 Eccellenza

1° quarto Cantù-Aurora Desio 104-54

2° quarto legnano-Blu Orobica Bergamo 67-55

3° quarto EA7 Miano-Urania Milano 70-40

4° quarto Varese Academy -Bernareggio 71-72