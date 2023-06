Progetto Giovani Cantù: club brianzolo sul secondo gradino del podio alle finale tricolori U15.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio è vicecampione d'Italia, argento che brilla

Si chiude sul secondo gradino del podio tricolore e a un passo dal paradiso l'avventura alle finali nazionali Under15 del Progetto Giovani Cantù.

La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi è stata assoluta protagonista di un'entusiasmante cavalcata tricolore alle finali di Pescara dove si è arresa solo all'ultimo atto contro l'Academy Varese che si è laureata campione d'Italia.

Cantù però è vicecampione d'Italia dopo un percorso spettacolare che ha avuto il suggello con il successo nei quarti contro Milano e in semifinale contro la Virtus Bologna. Poi come detto il cammino del team di coach Castoldi si è fermato in finalissima per mano della Varese Academy che ha vinto il Trofeo “Claudio Papini” e quindi lo scudetto di categoria imponendosi per 62-45.

Al terzo posto la Virtus Emilbanca Bologna che ha battuto Stella Azzurra Roma 65-60. Ad avvalorare il brillante argento il team canturino ha festeggiato il suo coach Federico Castoldi premiato come miglior allenatore della kermesse e Matteo Molteni e Federico Bottelli inseriti nel miglior quintetto del torneo.

Quintetto ideale

Riccardo Palai (Virtus Emilbanca Bologna)

Matteo Molteni (Ci.Erre Ufficio Cantù)

Ronny Ewanke (Varese Academy Conforama Italia)

Ricards Aizpurs (Stella Azzurra Roma)

Federico Bottelli (Ci.Erre Ufficio Cantù)

Miglior allenatore

Federico Castoldi (Ci.Erre Ufficio Cantù)

Tabellino finale scudetto CIERRE UFFICIO CANTÙ - VARESE ACADEMY 45-62

(12-18, 25-29, 30-48)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 8, Aru 2, De Rosa, Zimonjic 4, Calvio 2, Malano 4, Rossi, Carlotta 4, Ghirardi 4, Oliverio 2, Panceri 4, Bandirali 11. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Academy Varese: Ewanke 22, Terlizzi, Aletti, Corradin, Ghidini, Tufano, Bottelli 14, Kephalopoulos, Volpe 3, Realini 13, Zanitelli 10, Franceschet.