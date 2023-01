Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 13° turno del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio fa "13" contro Desio e si conferma capolista

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha fatto 13. Tredici come il numero delle vittorie consecutive che la Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi ha inanellato nel girone A lombardo dove sta dominando come ha confermato anche ieri regolando in casa l'Aurora Desio per 92-67. La squadra di coach Federico Castoldi chiuderà questa prima fase sabato prossimo quando renderà visita all'Aba Legnano già battuta all'andata.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Aurora Desio 92-67

Cantù: Bandirali 16, Molteni 14, Malano 13, Calcvio 12, Panceri 12, Zimonjic 6, Rossi 6, Aru 4, De Rosa 4, Kellici 3, Carlotta 2, Vivani. All. Castoldi.

Aurora Desio: Scalfi 12, Brambilla 11, Pifferi 9, Cividati 8, Borghi 7, Trezzi 7, La Mantia 5, Mologni 4, Sangalli 4, Basilico, Mondini, Pascu.

Il cartellone del 13° turno, sesto di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 14 gennaio ore 17.30 Cierre Ufficio Cantù-Desio 92-67, Magenta-Legnano 65-87, Bernareggio-Pall. Varese 92-72; domenica 15 Varese Academy-Gallarate.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 26; Varese Academy, Bernareggio, Legnano 18; Desio 12; Gallarate, Pallacanestro Varese 4; Magenta, 2.

Il cartellone del 14° turno, ultimo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 21 gennaio ore 16 Legnano-Cantù, Pall. Varese-Varese Academy, Desio-Bernareggio, Gallarate-Magenta.