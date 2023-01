Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio ha vinto il torneo “Altea Federation”

Progetto Giovani Cantù la squadra under15 Eccellenza brianzola s'impone a Corneliano.

Progetto Giovani Cantù il team diretto da coach Castoldi ha battuto in semifinale Derthona e poi in finale i locali della Novipiù Campus

Botti di fine anno sul parquet per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che il 28 e 29 dicembre è stata grande protagonista a Corneliano del torneo “Altea Federation”, un quadrangolare di livello a cui hanno partecipato anche Derthona BAsket, CUS Torino e la rappresentativa locale della Novipiù Campus. La Cierre Ufficio Cantù di coach Federico Castoldi non solo è stata protagonista ma ha vinto il torneo superando prima in semifinale Derthona e poi in finalissima anche i padroni di casa della Novipiù. Terzo posto per CUS che ha superato Derthona.

Questi risultati del quandragolare

Semifinali

Cierre Ufficio Cantù – DETHONA 100-51 (23-13, 51-28, 73-43)

CANTÙ: Molteni 8, Aru 2, De Rosa 16, Zimonjic 9, Calvio 14, Kellici, Rossi 20, Ghirardi 6, Viviani 4, Panceri 21. All. Castoldi. Ass.Crespi

DERTHONA: Contaldo 4, Marina 4, Pisano, Devecchi, Quaroni 9, Manzo 11, DeMezzi 5, Censurini Bellinaso 16, Speretta, Gilli 1, Rey 1. All. Tosarelli Ass.Palumbo

Campus – CUS Torino 90-74 (28-21, 51-37, 70-51)

Finale 1°-2° posto Campus – Cierre Ufficio Cantu 75-87

CAMPUS: Schellino 4, Calviani 21, Mariani, Masola 9, Occelli, Milone 2, Masini 8, Mancino 19, Pecchenino 2, Pavese ne, Fueras 5, Nastasi 5. All. Gaudio Ass.Jacomuzzi

CANTÙ: Molteni 10, Aru 8, De Rosa, Zimonjic 6, Calvio 16, Kellici 2, Rossi 9, Ghirardi 6, Viviani 7, Panceri 23. All. Castoldi Ass. Crespi

Finale 3°-4° posto CUS Torino – DETHONA BK 84-74