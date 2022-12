Progetto Giovani Cantù: si è giocato l'11° turno stagionale del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio non fa regali, sbanca anche Gallarate e prosegue la fuga

Il Progetto Giovani Cantù ha fatto...11 come le vittorie consecutive della sua squadra Under15 Eccellenza che sta dominando nel girone A lombardo. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi infatti ha vinto anche l'11° turno, il quarto di ritorno sbancando Gallarate per 55-78. Prossimo impegno per la capolista canturina sarà sabato 10 dicembre ospite della seconda forza del girone la Varese Academy già battuta all'andata in casa.

Il tabellino di BASKET GALLARATE - CIERRE UFFICIO CANTÙ 55-78

Parziali: 12-26, 27-47, 40-68

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 2, Aru 4, De Rosa, Zimonjic 7, Calvio 19, Kellici, Rossi 8, Carlotta 9, Viviani 4, Oliverio, Panceri 18, Bandirali 7. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone dell'11° turno, quarto di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 3 dicembre Legnano-Bernareggio 64-85, Magenta-Varese Academy 65-86, ore 18-30 Gallarate-Cantù 55-78; lunedì 5 Desio-Pallacanestro Varese,

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 22; Varese Academy 18; Legnano, Bernareggio 14; Desio 10; Gallarate 4; Pallacanestro Varese, Magenta, 2.

Il cartellone del 12° turno, quinto di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 10 dicembre ore 17 Varese Academy-Cierre Ufficio Cantù. Pall. Varese-Magenta, Desio-Legnano, Bernareggio-Gallarate.