Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio parte bene ma poi cade in Valtellina

Pallacanestro giovavile risultati

Non è riuscito il bis vincente alla squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel secondo turno della seconda fase del girone Silver ha dovuto incassare una sconfitta in trasferta sul campo di Sondrio. Domenica scorsa infatti i giovani canturini diretti da coach Matteo Bonassi dopo essere partiti bene hanno dovuto incassare la rimonta dei valtellinesi che si sono poi imposti per 64-41. La Cierre Ufficio tornerà in campo domenica 13 marzo in casa per ospitare alle ore 11.30 la Vanoli Cremona.

Il tabellino di SONDRIO - CIERRE UFFICIO CANTÙ 64- 41

(7-10, 27-19, 46-29)

Pallacanestro Sondrio: Luccio 13, Brenz, Di Giacomo 5, Corti 8, Della Bosca 12, Leoncelli 6, Travani, Beraldo, De Campo 12, Pedrotti 8.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni, Prederi, Bargna 10, Granieri 7, Grassi 3, Colombo 2, Marelli 2, Bianchi 2, Mazzon, Panceri 8, Morton 4, Romanó 3. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma del 2° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Mercoledì 2 marzo Brescia-Desio 80-62, Cremona-Legnano 53-73; domenica 6 ore 18 Sondrio-Cantù 64-41, Gallarate-Urania 69-50, Gorgonzola-Milanotre41-66.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Sondrio, Brescia, 4; Cantù, Cremona, Legnano, Milano tre, Gallarate 2; Urania, Desio, Gorgonzola.

Sabato 12 marzo Milano tre-Brescia, Gallarate-Sondrio, Desio-Gorgonzola; domenica 13 ore 11.30 Cantù-Cremona, Urania Legnano.